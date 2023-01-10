Balıkesir’de 8 gazete dağıtıcısına şilt verildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda 8 gazete dağıtıcısına şilt verildi.
Balıkesir Gazeteciler Cemiyetince Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda, günün önemine dair konuşmalar yapıldı.
Programın sonunda, 8 gazete dağıtıcısına şilt takdim edildi.
Etkinliğe, çok sayıda çakışan gazetecinin yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın ile oda başkanları katıldı.