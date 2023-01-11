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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma Limanı'nda geçen yıl 5 milyon 100 bin ton yükleme boşaltma yapıldı

AA

Bandırma Limanı'nda geçen yıl 5 milyon 100 bin ton yükleme boşaltma yapıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Bandırma Limanı'nda 2022 yılında 5 milyon 100 bin tonluk yükleme boşaltma yapıldığı bildirildi.

Liman Genel Müdürü Mesut Yanar, gazetecilere yaptığı açıklamada, dökme yük, proje yük, genel yük, sıvı yük, konteyner ve Ro-Ro gemilerine liman hizmetleri sunduklarını belirtti.

Yanar, 330 personelle hizmet veren limanda geçen sene 3 milyon 719 bin ton dökme katı, 712 bin ton dökme sıvı, 637 bin ton genel kargo yükünün elleçlendiği bilgisini verdi.

Sac plaka, rüzgar türbini ve ekipmanları, filmaşin (kangal) demir, depolama tankları gibi 31 bin ton proje yüklerin elleçlenmesinin yanı sıra 10 bin 616 konteynerin işlem gördüğünü aktaran Yanar, limandan Ro-Ro gemileriyle İstanbul ve Tekirdağ'a karşılıklı olarak 142 bin 112 aracın geçişinin sağlandığını duyurdu.

Yanar, geçen yıl 5 milyon 100 bin ton olan toplam yük hacminin yüzde 73'ünün dökme katı yükler olduğunu, bunun yüzde 30'unu ise ayçiçeği, arpa, buğday ve kepeği, mısır, soya fasulyesi ve küspesinin oluşturduğunu ifade etti.

Limanda toplam uzunlukları 2 bin 974 metre olan, derinlikleri 4 ila 12 metre arasında değişen 20 rıhtımın bulunduğunu kaydeden Yanar, "Liman işletmesinin kullandığı elektriği kendimiz üretmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda liman içinde bulunan depo ve binaların belirli alanlarına güneş enerji panelleri koyarak GES panelleriyle yıllık 3 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretimi yapmayı planlıyoruz. En kısa sürede projeyi bitirmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

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