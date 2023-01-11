Sahipsiz hayvanlar için mama otomatını çocuklar çok sevdi

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BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de 5 noktaya konulan "mamamatik" hem çevre bilincinin gelişmesine hem de sahipsiz hayvanların beslenmesine katkı sağlıyor.



Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, kent sakinlerinden gelen dönüşleri de değerlendirerek mamamatik projesini hayata geçirdi.

Cam, metal veya plastik 5 şişe karşılığında mamamatikten bir paket ücretsiz mama alanlar, bununla sahipsiz kedi ve köpekleri besliyor. Otomatlar, çocuk, genç, yaşlı her kesimden kent sakinlerinde çevre ve sıfır atık bilinci oluşmasına da katkı sunuyor.

Avlu Balıkesir Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Toplu Taşıma Merkezi, Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi Teknik Lise Caddesi, Çağış Kampüsü ile Edremit Sokak Hayvanları Tedavi Merkezine kurulan mamamatiklerin 8 noktaya daha konulması hedefleniyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, AA muhabirine, sahipsiz hayvanlar için çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini söyledi.

İvrindi ve Altıeylül ilçelerindeki rehabilitasyon merkezleri, hayvan sahiplerine "Patikart" ile düzenli mama desteği verilmesinin yanında mamamatik projesinin de ilgi gördüğünü anlatan Karateke, şu ifadeleri kullandı:

"Plastik ve cam şişelerimizi vatandaşlarımız aracılığıyla toplayarak onları döngüsel ekonomiye kazandırıyoruz. Bununla beraber hayvan sevgisini işlemiş oluyoruz. Sokaklardaki can dostlarımıza mama desteğini vatandaşlarımızla yapmış oluyoruz. İçinde çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi olan bütün projelere destek olmaya, yeni projeler üretmeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak devam edeceğiz."

Veteriner İşleri Şube Müdürü Tuncay Dönmez de projenin özellikle çocuklar arasında benimsendiğini vurguladı.

Bu çalışmayı halkın talepleri doğrultusunda hayata geçirdiklerini aktaran Dönmez, "Yoğun talep alıyoruz. İlerleyen zamanlarda 8 mamamatiği daha faaliyete geçireceğiz." dedi.

- "Bütün atık maddeleri alan bir cihaz olursa Türkiye tertemiz bir ülke olur"

Mamamatiği kullanan öğrencilerden 10 yaşındaki Adem Baki, uygulamayı çok beğendiğini ifade ederek, "Biriktirdiğim boş şişeleri mamamatike attım. Mamaları aldım, eve giderken sokak hayvanlarını besleyeceğim. Bu sayede çevreyi korumuş ve hayvanlara yardım etmiş oluyoruz. Çevreyi korudukça dünyamız daha da renkleniyor." diye konuştu.



Salih Binpolat da bu otomatı, okula giderken fark ettiğini belirtti.

Cihazın işlevini öğrenince evde şişe biriktirmeye başladığını, şu ana kadar 15 şişe atıp 3 paket mama aldığını bildiren Binpolat, daha sonra bunları sahipsiz hayvanlara vereceğini anlattı.

Malik Motova ise okulda arkadaşlarıyla su şişesi biriktirmeye başladıklarını kaydederek, "Bu sayede sokak hayvanlarını besliyoruz. Bu çok güzel olmuş. Balıkesir'de böyle bir şey yapılması bence çok güzel. Yoldan geçerken şişelerin hep yerlere atıldığını görüyorum, bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Şişeleri topluyorum, mamamatiğe atarak aldığım mamaları da sokak kedilerine atıyorum." ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Muhammet Ali Sural da mahallelerinde anneleri tarafından terk edilmiş çok sayıda kedi yavrusu olduğunu dile getirdi.

Onlara mama bulamadıkları için üzüldüklerini ifade eden Sural, "Mamamatikleri duyunca şişeleri biriktirmeye başladık. Çok güzel olmuş. Çevreyi kirletmiyoruz, geri dönüşüm yapıyoruz. Mamamatiklerin her yere konulması lazım. Bu cihazın geliştirilip bütün atık maddeleri alan bir cihaz olursa Türkiye tertemiz bir ülke olur." dedi.

Hayvanseverlerden Doğukan Übeyl ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, mamamatiklerin sayısının artırılmasını, her mahallede bulunmasını talep etti.

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