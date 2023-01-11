Bandırma'da tutuklu ve hükümlüler için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Açık İnfaz Ceza Kurumu tarafından kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Kitap kampanyasını geniş kitlelere ulaştırmak adına Bandırma Liman Alışveriş Merkezi’nde "Ceza İnfaz Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" standı açıldı.

Ceza İnfaz Kurumunda oluşturulacak kütüphane için başlatılan kitap bağışı kampanyası standının açılış programına, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon Komutanı ve 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Cezaevi Savcısı Baray Tütüncü, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Zekeriya Sancaktar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mahir Mavi, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü ve kurum müdürleri katıldı.

Bağış kampanyasında konuşan Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, şu ifadeleri kullandı:



"Ceza infaz kurumlarımızın kütüphanelerini zenginleştirilmesi ve güçlendirilmesi maksadıyla, Adalet Bakanlığımız tarafından 2021 yılında kampanyanın ilkini gerçekleştirmiştik. Bu yıl da ikincisini başlatmış bulunuyoruz. Önceki kampanyamızda Türkiye geneli 256 bin kitap toplanarak ceza infaz kurumlarımızın kütüphanelerine gönderildi. Bu ikinci kampanya vesilesiyle de tüm kamu kurumlarımızın, sivil toplum kurumlarımızın desteklerini bekliyoruz. Bu sayede ceza infaz kurumlarımıza kitaplarımızı kazandırmak suretiyle, kütüphanelerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. dedi.

Kitap bağış standı 15 Şubat'a kadar açık kalacak.

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