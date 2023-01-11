Beyçimento Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özer Aydın takım ve kulüp hakkında açıklama yaptı:

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BALIKESİR (AA) - Spor Toto TFF 1. Lig takımlarından Beyçimento Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özer Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilgen Süngü takımın son durumu ve tesisleşme konularında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bordo-beyazlı ekibin Küçük Sanayi Bölgesindeki tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, Özer Aydın, tesisleşme konusunda önemli atılımlar yaptıklarını ve bu anlamda da ikinci idman sahasını kulübe kazandırdıklarını söyledi.

Aydın, "Stadyumumuz yok biliyorsunuz. Onur Göçmez başkanlığında sadece sportif anlamda değil, tesisleşme anlamında da kulübümüz, her geçen gün bir yeni tesis, yeni atılımla sürekli yüksek değerlere ulaşmaya başladı. Burada olma nedenimiz ikinci idman sahamızın yapımıyla ilgili. Eski idman sahasıyla aynı seviyeye gelmesi için ortalama 1 metrelik dolgu yapıldı. Bu dolguda 6 bin 500 ton mıcır ve 4 bin 165 ton kum kullanıldı. Su geçirgen drenaj, su tahliyesi, otomatik sulama sistemleri ile beraber müthiş bir idman sahası sağladı" diye konuştu.

Özer Aydın Antalya kampının cuma günü biteceğini 16 Ocak tarihinde Bandırma’ya döneceklerini 21 Ocak tarihinde Bandırma'da Tuzlaspor maçı ile seyircisi önüne çıkacaklarını hatırlattı.

10 maçlık özel bir kombine satışı gerçekleştirdiklerini belirten Aydın şunları ifade etti:



"Bu kombine satışlarımızı kulübümüzün çarşıdaki mağazası, TOKİ'deki tesislerimizden ve sistem üzerinden yapıyoruz. Gerekli bilgilendirmeleri yapacağız. En büyük gücümüz taraftarımızdır. Çok değerli bir taraftarımız ve şehrimiz var. Bunun değerini biliyorsunuz. Kombine satışlarımızın fiyatını da gerçekten ilginç tuttuk, 105 TL. Taraftarlarımıza buradan duyuralım. Tüm taraftarlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde bu özel kombineye akın etmesini, kulübü desteklemelerini bekliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.