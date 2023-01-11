Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde aranan kişiler ve çalıntı motosikletlerin bulunmasına yönelik 8 adreste eş zamanlı operasyon yaptı.

İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerinde gerçekleştirilen operasyonda 3'ü aranan toplam 7 şüpheli yakalandı,

7 ev ve bir iş yerinde yapılan aramalarda; ilçede çeşitli zamanlarda çalınmış motosiklet ve şase numaraları kazınmış halde 14 motosiklet ile 9 elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Polis tarafından yakalanan şüpheliler, C.K, M.O. M.B, A.K, D.Ş, C.K. ve E.K. hakkında "hırsızlık, suç eşyası satın alma ve resmi belgede sahtecilik" iddiası ile adli işlem yapıldı.









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