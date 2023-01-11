Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonunda belirlenen 5 şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramalarda; 544 gram metamfetamin, bir ruhsatız tabanca, şarjör ile birlikte iki adet 7,65 mm çapında mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan M.R.T, S.Y, E.Y, G.T. ve T.R.O. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.



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