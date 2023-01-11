Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 1 kişi yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin kaçak tütün sattığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler zanlıya ait iş yerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste gerçekleştirilen aramada 7 bin adet dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.





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