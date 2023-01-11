Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 1 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA

Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 1 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin kaçak tütün sattığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler zanlıya ait iş yerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste gerçekleştirilen aramada 7 bin adet dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bandırma'da ilkokullar arası akıl ve zeka oyunları yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Bandırma'da ilkokullar arası akıl ve zeka oyunları ...
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 ...
Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi ...
Kaz Dağları'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Kaz Dağları'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ...
Beyçimento Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özer Aydın takım ve kulüp hakkında açıklama yaptı:
YEREL HABERLER Beyçimento Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özer Aydın ...
Bandırma'da tutuklu ve hükümlüler için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Bandırma'da tutuklu ve hükümlüler için kitap bağışı ...
Sahipsiz hayvanlar için mama otomatını çocuklar çok sevdi
YEREL HABERLER Sahipsiz hayvanlar için mama otomatını çocuklar çok ...
(Görüntülü) BALIKESİR MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU 7 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BALIKESİR MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU ...
Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Bandırma Limanı'nda geçen yıl 5 milyon 100 bin ton yükleme boşaltma yapıldı
YEREL HABERLER Bandırma Limanı'nda geçen yıl 5 milyon 100 bin ton ...
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli ...
Kaz Dağları'ndaki söndürülen yangından dönerken devrilen arazözdeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kaz Dağları'ndaki söndürülen yangından dönerken ...
Balıkesir’de 8 gazete dağıtıcısına şilt verildi
YEREL HABERLER Balıkesir’de 8 gazete dağıtıcısına şilt verildi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde 17 yeni program açılacak
YEREL HABERLER Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde 17 yeni program ...
Balıkesir'de cezaevi kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de cezaevi kütüphaneleri için kitap bağış ...
Bandırma'da tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırım destekleri anlatıldı
YEREL HABERLER Bandırma'da tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırım ...
İskele onarımı nedeniyle Narlı-Adalar hattındaki feribot seferleri durduruldu
YEREL HABERLER İskele onarımı nedeniyle Narlı-Adalar hattındaki ...
(Görüntülü) ÇANAKKALE'DE MEYDANA GELEN 5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM BALIKESİRDEN DE HİSSEDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇANAKKALE'DE MEYDANA GELEN 5 ...
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli ...
Ayvalık açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı
Bandırmaspor, Cebio Soukuo'yu renklerine bağladı
YEREL HABERLER Bandırmaspor, Cebio Soukuo'yu renklerine bağladı
Balıkesir'de yoğun sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de yoğun sis etkili oluyor
Balıkesir’de denizde kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Balıkesir’de denizde kadın cesedi bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.