Balıkesir'de 3 evin zarar gördüğü yangında 1 kişi öldü

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangında, alevlerin arasında kalan kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Ayvacık Mahallesi'nin Karaağaç mevkisinde Ertuğrul Gümüş'e ait evde gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki binalara da sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dursunbey İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin 42 personel ve 15 araçla yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu alevler söndürüldü.

Yangının çıktığı evde yapılan incelemede, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Ramazan Gümüş'ün (36) alevlerin arasında kalarak öldüğü belirlendi.

Ertuğrul Gümüş'e ait iki evin tamamen, Ömer Gümüş'ün evinin kısmen kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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