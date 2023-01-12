Bursalı motor ustası yaklaşık 43 yıldır mesleğini severek sürdürüyor

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Recep Aksu, yaklaşık yarım asırdır motor ustalığını severek icra ediyor.

İznik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Yaşayan İznik Hazineleri" belgeselleri projesi kapsamında, ilçede 43 senedir motor ustalığı yapan 65 yaşındaki Recep Aksu'nun hayatı ve mesleği ele alındı.

Şerefiye Mahallesi'nde dünyaya gelen ve ilkokul yıllarında ailesiyle İznik'e göç eden Aksu, 10 yıl boyunca ustası Yusuf Çeşmeci'nin yanında çıraklık yaptı. Bugün ilçede motor tamir eden birkaç ustadan biri olan Aksu, gençlik yıllarından bu yana traktör ve su motorlarıyla ilgileniyor.

Aksu, belgesel çekimi için yaptığı konuşmada, "Bizler çıraklıkla bugünlere geldik, usta olduk. Ben de birçok çırak yetiştirdim. Bazıları aynı işi yapmaya devam ediyor. Bizim yetiştirdiğimiz çıraklar bu sektörde son oldu. Artık bu tür mesleklerde çırak yetişmiyor." ifadelerini kullandı.

Meslekte çıraklık dahil geçirdiği 53 yıllık serüvenini anlatan Aksu, şunları kaydetti:

"Yokluğun, yoksulluğun olduğu dönemlerde babamın çıraklığa vermesiyle başladık bu mesleğe. Meşhur pancar traktörleri çoktu o yıllarda. Çıraklıktan öğrendiğimiz ustamıza saygı, işimize karşı disiplin, müşteri memnuniyeti bizi bu meslekte ülke çapında tanınır hale getirdi. Çıraklık kültürü çok farklı bir kültür. Bunun bitmesi bu mesleklerinde bitmesi demek. Bizler çıraklıkta öğrendiğimiz bilgi ve becerilerle bugünlere geldik. Türkiye'nin dört bir tarafına motor tamirine gittim ama yapamayacağım hiçbir işe 'yaparım' demedim. Tüm bunların temelinde işimize olan sevgi vardı. Sevmediğin işten haz alamazsın, devam ettiremezsin. Ben gençlere, 'Ne iş yaparsanız yapın severek yapın' tavsiyesini veriyorum."

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