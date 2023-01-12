Balıkesir'de "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli" tanıtıldı

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BALIKESİR (AA) - Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, ihracata yönelik desteklerle bu alanı daha da güçlendireceklerini söyledi.

Balıkesir Ticaret Odasınca düzenlenen programda sektör temsilcilerine "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli" konusunda bilgiler verildi.

Kılıçkaya, tanıtım ve bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, hem mal hem de hizmet ihracatına yönelik çok güçlü destekler verdiklerini bildirdi.

Geçen dönemde yapılan çalışmalar kapsamında büyük başarılar elde ettiklerini vurgulayan Kılıçkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rekor bir ihracatla 2022 yılını kapattık. İnşallah bu ihracatı hem Balıkesir'de hem de ülkemizde artırmak noktasında hep birlikte çalışacağız. Önümüzdeki dönemde ihracatımızı daha da güçlendireceğiz. İhracata verdiğimiz desteklere ayırdığımız bütçe 4 milyar liradır. Bu seneki bütçemiz 7,7 milyar lira. İhracat desteklerinden yaklaşık 14 bin civarında firma faydalanıyor."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da kentte yapılan çalışmalarla ihracatın daha da artırılacağını dile getirdi.

Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) sayısını artırdıklarını bildiren Yılmaz, "Bize düşen görev; kaygısız olmaktan vazgeçmek, bir araya gelip piyasayı iyi takip etmek, uluslararası fuarlara katılmak, risk almak, üretmek ve satmak. Balıkesir'de Marmara OSB'de yerimiz kalmadı. Kent merkezindeki iki OSB'yi birleştirdik. Üçüncü etabı da inşallah acil kamulaştırmayla Balıkesir'in yatırımcısının hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ise üyelerinin daha fazla ihracat yapabilmesine yönelik yoğun çalışma içinde olduklarını anlattı.

Kula, üyelerinin yurt dışındaki birçok fuara ücretsiz katılımlarını sağladıklarını ifade ederek, "Valiliğimizin koordinasyonluğunda odalarımız, borsalarımız ve ilimizin gelişmesine yönelik birçok etkinliğe birlikte imza atıyoruz." dedi.

Toplantıya, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, İhracatı Geliştirme AŞ Genel Müdürü Kasım Akdeniz ile çok sayıda iş insanı katıldı.

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