Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneğinin korosundan İvrindi'de engellilere özel konser

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneğinin korosu tarafından engellilere yönelik konser verildi.

İvrindi Belediyesine ait düğün salonunda Belediye Başkanı Yusuf Cengiz'in eşi Havva Cengiz'in ev sahipliğinde gerçekleşen konserde engelliler, Balıkesir yöresi ağırlıklı türkülere danslarıyla eşlik edip eğlendi.



Havva Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek üyelerine teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:



"Engelli çocuklarımızın gönüllerince eğlenmesi hepimizi çok duygulandırdı. Engellilerimiz bizim için çok kıymetlidir. Onların burada doyasıya eğlenmesi bizleri çok mutlu etti. Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneğinin korosu gerçekten başarılı bir grup. Türküleri seslendirirken hem yaşıyor hem de o duyguları bizlere yaşatıyorlar. Burada olmak beni de son derece mutlu kıldı."



Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği Başkanı Nezihe Baltacı ise İvrindili engellilere yönelik gerçekleştirdikleri ücretsiz konser nedeniyle son derece mutlu olduklarını vurguladı.



Dernek tüzüğünde bu tür sosyal projelere yönelik faaliyetlerin yer aldığını aktaran Baltacı, "Hem engellilerimize, ailelerine hem de huzurevlerinde ikamet eden yaşlılarımızın ayaklarına giderek bu konserleri vermek, onları eğlendirmek bizleri son derece memnun ediyor. Bugün konser sırasında yorulduk ama son derece mutlu olduk. Engellilerimizle türkülerimizi söyledik, onlarla eğlendik. Bu tür çalışmalarımız sürecek." dedi.



Baltacı, rahatsızlığı nedeniyle etkinliğe katılamayan İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz'e ve konukseverliğinden dolayı eşi Havva Cengiz'e teşekkür etti.



Engellilerin ailelerinin de katıldığı konser yaklaşık 2 saat sürdü.

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