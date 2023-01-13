Burhaniye'de üniversite öğrencileri dezavantajlı çocukların yeteneklerini fark etmesini sağlıyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencileri, dezavantajlı ailelerin çocuklarının yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla "Yeteneğini Fark Et Projesi" başlattı.



Fakültenin Uluslararası Ticaret Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden İlyas Atalay, İrem Erben, Berat Güngör, Huriye Özgür, Kübra Gizem Eroğlu, Hurinaz Dağbay, Dilara Deniz ve Merve Güzel, projeleri hakkında bilgi verdi.



Takım sözcüsü İlyas Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, dezavantajlı ailelerin çocuklarına ulaşarak onların yeteneklerinin keşfedilmesine olanak sağlamak amacıyla bu projeyi hazırladıklarını bildirdi.

Atalay, çocukların ve ailelerinin ufkunu genişleterek çocuklara özgüven aşılamak, toplumdaki yetenekleri keşfedip onları kazanmak istediklerini belirterek, "Bu doğrultuda böyle bir projeyi gerçekleştirebilmenin gurunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

BUBFA Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Cumhuriyet Başsavcısı Türker Samet Kıroğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya'nın da destek verdiği etkinliğe, sosyologlar ve öğrenciler de ilgi gösterdi.

Masa tenisi ve voleybol oynanan, kondisyon çalışmalarının gerçekleştirildiği etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri teslim edildi.

Projeye öncülük eden Prof. Dr. İlban, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız projelerde toplumun birçok kesimine odaklandık. Öğrencilerimle 'Yeteneğini fark et' sloganı ile hareket ettiğimiz projede temel amacımız, ilçemizde bulunan ailevi ve sosyal anlamda dezavantajlı çocukların topluma spor, sanat, müzik gibi etkinlikler ile kazandırılıp ilgili alanlarda yeteneklerini fark ettirip çalışmaya yönlendirilmesidir. 'Bir kişiye dokunabilmek tüm insanlığa dokunabilmektir' bilinci ile başlattığımız bu proje ile kardeşlerimizin hayatına ışık tutabildiysek ne mutlu bize."



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