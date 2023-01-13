Balıkesir'deki okullarda 39 bin öğrenciye yemek verilecek

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valiliğinin koordinasyonunda yürütülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında yürütülen çalışmaların aylık değerlendirmesi Vali Hasan Şıldak başkanlığında Bigadiç ilçesindeki toplantıda gerçekleştirildi.

Vali Şıldak, toplantıda yaptığı konuşmada, akademik başarıyı artırmayı hedefleyen projenin, Balıkesir’in eğitimdeki sinerji ve motivasyonunu yükselttiğini söyledi.



İl genelinde okul öncesi ve taşımalı eğitim kurumlarından 39 bin öğrenciye öğretmenevleri ve meslek liselerinin ilgili bölümlerinin katkılarıyla yemek verileceğini açıklayan Şıldak, bazı okullarda yaşanan sınıf mevcudu artışlarına engel olmak için kayıt bölgesi planlamalarının yeniden yapılacağını dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlerine alanda aktif rol almaları talimatını veren Şıldak, “Önceliği insana dokunmak dediğimiz Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi’nin çalışmalarını yakından takip etmek, alana güç ve cesaret vermek için ziyaretlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Alanda oluşan enerjinin yansımalarını bu toplantılarımızla güncel tutuyoruz. Ülke genelinde en çok deneme sınavının yapıldığı Balıkesir’in eğitiminde oluşan bu enerjisine, devletimizin yatırımları ve gönlü zengin hayırseverlerimizin katkıları da güç veriyor.” dedi.

- Lise öğrencilerine başarıyı ulaşmanın yollarını anlattı



Vali Şıldak, toplantının ardından programına okul ziyareti ile devam etti.



Projeyle alanda oluşan enerjiyi bizzat yerinde görmek için Bigadiç Kuvayi Milliye Anadolu Lisesini ziyaret eden Şıldak, sınıflarında bir araya geldiği öğrencilere başarıya ulaşmak için yapmaları gerekenleri anlattı.



Önceliklerinin "hedef belirlemek" olması gerektiğini dile getiren Şıldak, bu hedefin çalışmalarına motivasyon gücü sağlayacağını ifade etti.



Vali Hasan Şıldak, şunları kaydetti:



“Ülkemizin geleceğinde bilgili, donanımlı ve başarılı bireyler olarak hayatınıza devam etmek için BİGEP size adeta bir ışık, bir yol haritası oluyor. Alacağınız eğitim sizin hayatınızı şekillendirecektir. Üniversite demek sadece meslek veya iş demek değil, toplum içindeki saygınlığınızı belirler. Hayatınızı belirlemek henüz sizin elinizdeyken bu sıralarda olduğunuz günleri iyi değerlendirin. Derslerinize ve sınavlarınıza düzenli çalışın. Bütün bunların başında kendinize inanmak geliyor. Bizler de aileleriniz de 100’üncü yıl çocukları olan sizlere inanıyoruz.”



Balıkesir’in ulusal düzeydeki sınavlarda istenilen başarıyı henüz elde edemediğini söyleyen Şıldak, plaka numarası 10 olan Kuvayımilliye şehrine tarım, hayvancılık, sanayi ve eğitim gibi her alanda ilk 10’da olmanın yakışacağını sözlerine ekledi.



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