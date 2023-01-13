Balıkesir'de seyir halindeki peynir suyu yüklü tanker alev aldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de bir tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 45 AIT 954 plakalı peynir suyu yüklü tankerin arka lastiklerinden biri, Balıkesir İzmir Çevre Yolu Çayırhisar Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Duru fark eden sürücü, aracı kenara çekip itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Araçta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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