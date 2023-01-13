Balıkesir'de asayiş

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlıya yönelik çalışma yürüttü.

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde 116 sikke, 4 yüzük, 3 metal obje ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.





- Uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Altıeylül, Burhaniye, Manyas, Kepsut, Gönen, Havran ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucu bulundurdukları ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar sonucu söz konusu 7 ilçede zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 79 gram metamfetamin, 51 gram kubar esrar, 90 adet sentetik uyuşturucu hap, 20 gram kenevir tohumu, 3 tabanca, av tüfeği, kesici alet, 19 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 800 lira ele geçirildi.

Olaylara karışan 11 şüpheli yakalanıp, haklarında adli işlem başlatıldı.





- Balıkesir'de kaçak kazı ve kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Bandırma, Manyas ve Erdek ilçelerinde kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti ile izinsiz kazı yaptığı öne sürülen 10 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları ile tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucu 3 ilçede operasyon yapıldı.

Zanlıların evleri ve kazı yaptıkları bölgelerdeki aramalarda 33 bin 200 adet dolu makaron, 35 kilogram tütün, 10 dinamit lokumu, elektrikli vinç, jeneratör, kırıcı delici, 31 kazı malzemesi ve 18 testi parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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