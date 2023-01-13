Balıkesir'de asayiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de asayiş

AA

Balıkesir'de asayiş

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlıya yönelik çalışma yürüttü.

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde 116 sikke, 4 yüzük, 3 metal obje ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.


- Uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Altıeylül, Burhaniye, Manyas, Kepsut, Gönen, Havran ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucu bulundurdukları ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar sonucu söz konusu 7 ilçede zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 79 gram metamfetamin, 51 gram kubar esrar, 90 adet sentetik uyuşturucu hap, 20 gram kenevir tohumu, 3 tabanca, av tüfeği, kesici alet, 19 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 800 lira ele geçirildi.

Olaylara karışan 11 şüpheli yakalanıp, haklarında adli işlem başlatıldı.


- Balıkesir'de kaçak kazı ve kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Bandırma, Manyas ve Erdek ilçelerinde kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti ile izinsiz kazı yaptığı öne sürülen 10 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları ile tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucu 3 ilçede operasyon yapıldı.

Zanlıların evleri ve kazı yaptıkları bölgelerdeki aramalarda 33 bin 200 adet dolu makaron, 35 kilogram tütün, 10 dinamit lokumu, elektrikli vinç, jeneratör, kırıcı delici, 31 kazı malzemesi ve 18 testi parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de su tankeri, alev alev yandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de su tankeri, alev alev yandı
(Görüntülü) TANKER ALEV ALEV YANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TANKER ALEV ALEV YANDI
Balıkesir'de seyir halindeki peynir suyu yüklü tanker alev aldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de seyir halindeki peynir suyu yüklü tanker ...
Bandırma Doğruca Mahallesi'nde veliler çocuklarıyla köy yaşam merkezinde eğitim görüyor
YEREL HABERLER Bandırma Doğruca Mahallesi'nde veliler çocuklarıyla ...
Balıkesir'deki okullarda 39 bin öğrenciye yemek verilecek
YEREL HABERLER Balıkesir'deki okullarda 39 bin öğrenciye yemek ...
Burhaniye'de üniversite öğrencileri dezavantajlı çocukların yeteneklerini fark etmesini sağlıyor
YEREL HABERLER Burhaniye'de üniversite öğrencileri dezavantajlı ...
Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneğinin korosundan İvrindi'de engellilere özel konser
YEREL HABERLER Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneğinin ...
Balıkesir'de "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli" tanıtıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve ...
Bursalı motor ustası yaklaşık 43 yıldır mesleğini severek sürdürüyor
YEREL HABERLER Bursalı motor ustası yaklaşık 43 yıldır mesleğini ...
Balıkesir'de 3 evin zarar gördüğü yangında 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de 3 evin zarar gördüğü yangında 1 kişi ...
Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 1 kişi ...
Bandırma'da ilkokullar arası akıl ve zeka oyunları yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Bandırma'da ilkokullar arası akıl ve zeka oyunları ...
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 ...
Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi ...
Kaz Dağları'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Kaz Dağları'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ...
Beyçimento Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özer Aydın takım ve kulüp hakkında açıklama yaptı:
YEREL HABERLER Beyçimento Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özer Aydın ...
Bandırma'da tutuklu ve hükümlüler için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Bandırma'da tutuklu ve hükümlüler için kitap bağışı ...
Sahipsiz hayvanlar için mama otomatını çocuklar çok sevdi
YEREL HABERLER Sahipsiz hayvanlar için mama otomatını çocuklar çok ...
(Görüntülü) BALIKESİR MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU 7 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BALIKESİR MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU ...
Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Bandırma Limanı'nda geçen yıl 5 milyon 100 bin ton yükleme boşaltma yapıldı
YEREL HABERLER Bandırma Limanı'nda geçen yıl 5 milyon 100 bin ton ...
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli ...
Kaz Dağları'ndaki söndürülen yangından dönerken devrilen arazözdeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kaz Dağları'ndaki söndürülen yangından dönerken ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.