Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu görevine başladı

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BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı kararı ile Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yücel Oğurlu görevine başladı.



Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim programında görevini, üniversitenin önceki dönem Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’tan devraldı.

Prof. Dr. Oğurlu devir teslim töreninde yaptığı değerlendirmede, Prof. Dr. İlter Kuş’a teşekkür ederek, "Üniversitenin gelişimi için bugüne kadarki hizmetleriniz, gerçekleştirdiğiniz çalışmalar ve gösterdiğiniz gayretler için tebrik ediyorum. İnşallah yarım kalan projeleri tamamlayacak ve yeni proje yaklaşımlarıyla hep birlikte ilerleyeceğiz.” dedi.



Prof. Dr. İlter Kuş da yeni dönemde başarılar dilediği Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya Rektörlük görevinin hayırlı olması dileklerinde bulunurken, üniversitenin gelişimi için her zaman destek vereceklerini dile getirdi.

Program, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından, Prof. Dr. İlter Kuş’a teşekkür plaketi ve çiçek takdimi ile sona erdi.

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