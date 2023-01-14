Sındırgı'da üniversite adayları YKS kurallarının uygulandığı deneme sınavına katıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrenciler için aynı kuralların uygulandığı deneme sınavı gerçekleştirildi.

Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi'nde, YKS'ye hazırlanan öğrenciler için kuralların birebir uygulandığı deneme sınavı yapıldı.

Yaklaşık 300 öğrencinin yer aldığı sınav sırasında aileler, çocuklarını dışarıda bekledi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, gazetecilere, öğrencilerin sınav öncesi heyecanını yenmesi için her türlü detayın düşünüldüğünü söyledi.

"Bizler burada o heyecanı yaşatalım ki gerçek sınavda aynı sıkıntıları yaşamasınlar arzusu ile bir deneme sınavı yapıyoruz. Velilerin de heyecanı bekleyişi, öğrencilerin de hakikaten bu işe adapte oluşu, bizi çok mutlu etti." diyen Yavaş, deneme sınavlarının belirli periyotlarla tekrarlanacağını bildirdi.

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