Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü başarılı polisleri ödüllendirdi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polislik mesleğinin yerine getirilmesinde zaman mefhumu gözetmeksizin görevinde üstün gayret ve başarı gösteren personel ile onlara fedakarca destek olan eşleri ödüllendirildi.

Bandırma Tunç Başaran Kültür Merkezi’ndeki programda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, yeni umutlarla yeni bir yıla başlanan bugünlerde her zaman olduğu gibi ilçe halkının güven, huzur ve esenliğinin teminatı olmaya devam edeceklerini söyledi.

Her zaman halkın mutluluğunu hedeflediklerini belirten Duran, şöyle konuştu:

"Çalışma prensibimizi, 'Acı duyuyorsan canlı, başkasının acısını duyuyorsan insansın' sözlerinin ışığında hukuk kuralları içinde insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak oluşturduk. Şunu da çok iyi biliyoruz ki sıkıntı ve stres içinde olan kişi hem kendisini hem de çevresini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle temel hedefimiz olan her bir insanın mutluluğunu ancak sizleri mutlu ederek, stresten uzak tutarak ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayarak başarabiliriz. Daha fazla fedakarca görev yaparak burada ödüllendirilmeye layık görülen tüm arkadaşlarıma, her daim desteğini esirgemeyen değerli eşlerine ve ailelerine şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı sunuyor, sağlıklı, mutlu bir ömür diliyorum."

Ödüle layık görülen 28 personel ile eşlerine İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Faruk Bağcı, Başkomiser Osman Demirci ve Komiser Hilal Sert tarafından sertifika ve hediyeleri verildi.

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