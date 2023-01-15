Balıkesir'de MHP'ye yeni katılan 500 kişi için tören düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de MHP'ye yeni katılan 500 kişi için tören düzenlendi

AA

Balıkesir'de MHP'ye yeni katılan 500 kişi için tören düzenlendi

BALIKESİR (AA)- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Altıeylül İlçe Teşkilatının düzenlediği törenle partiye yeni katılan 500 üyeye rozetleri takıldı.

Tören Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM)'de gerçekleştirildi. Düzenlenen törene MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, MHP Altıeylül İlçe Başkanı Alper Okçelik, Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan ve çok sayıda partili katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan MHP Altıeylül ilçe Başkanı Alper Okçelik, davalarına gönül vermiş herkese partilerinin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Okçelik, "Bu kutlu yürüyüşe katılan her bir vatandaşımız, bizlerin dava arkadaşı olmuş, ülkesine, ülküsüne ve Türk milletine olan inancı ile yorulmadan çalışmalarına başlamıştır. Ben de sizlere dava arkadaşınız olarak sesleniyorum. Bizim saflarımızda, kırgınlık, küskünlük ve yorgunluk yoktur. Her bir ülkücü bizler için değerlidir, omuz omuza yürüyeceğimiz lider ülke vizyonunda yol arkadaşımızdır." dedi.

Daha sonra konuşan MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ise, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakının başarısı için çalışacaklarını kaydetti.

Ekrem Gökay Yüksel şunları ifade etti:

"2023 hepimizin de bildiği üzere tüm Türkiye’nin kaderini etkileyecek, önemli bir yıldır. Türkiye’nin ikinci yüzyılının başlangıcı olup 2023 ve sonrası hedeflerimizin gerçekleştirilmesi Türkiye’nin orta doğudaki jeopolitik konumunun, dünya sahnesindeki güçlü durumunun, ekonomik anlamda tam bağımsız Türkiye’nin temellerinin atılacağı bir dönemdir. Omuzlarımızdaki sevda vatan sevgisi ve hizmet aşkıdır. Biz sırtımızda senelerce taşıdığımız bu yüce amacı hiçbir zaman yük olarak görmedik ve bu uğurda gecemizi gündüzümüze katarak gayret sarf ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılında da yine aynı kararlılık ve heyecanla çalışmaya da devam edecek ve Cumhur İttifakının başarısı için mücadele edip bunu Balıkesir’de başarılarla taçlandıracağız."

Konuşmaların ardından partiye yeni katılan üyelere rozetleri takıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baynet İnşaat Balıkesirspor - İskenderunspor: 2-2
YEREL HABERLER Baynet İnşaat Balıkesirspor - İskenderunspor: 2-2
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü başarılı polisleri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü başarılı polisleri ...
Sındırgı'da üniversite adayları YKS kurallarının uygulandığı deneme sınavına katıldı
YEREL HABERLER Sındırgı'da üniversite adayları YKS kurallarının ...
(Görüntülü) 2 BİN 500 YILLIK OYUNCAKLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2 BİN 500 YILLIK OYUNCAKLAR
Enerji nakil hatlarının geçtiği atıl arazilere tıbbi aromatik bitkiler ekiliyor
YEREL HABERLER Enerji nakil hatlarının geçtiği atıl arazilere tıbbi ...
Balıkesirspor ikinci yarıya evinde başlayacak
YEREL HABERLER Balıkesirspor ikinci yarıya evinde başlayacak
2 bin 500 yıllık oyuncaklar
YEREL HABERLER 2 bin 500 yıllık oyuncaklar
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ayvalık Vizyonu Çalıştayı'na katıldı:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ayvalık ...
Balıkesir'de telefonla aradıkları yaşlı kadının 2 milyon liralık altınını dolandıran 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de telefonla aradıkları yaşlı kadının 2 ...
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu görevine başladı
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ...
Balıkesir'de asayiş
YEREL HABERLER Balıkesir'de asayiş
Balıkesir'de su tankeri, alev alev yandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de su tankeri, alev alev yandı
(Görüntülü) TANKER ALEV ALEV YANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TANKER ALEV ALEV YANDI
Balıkesir'de seyir halindeki peynir suyu yüklü tanker alev aldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de seyir halindeki peynir suyu yüklü tanker ...
Bandırma Doğruca Mahallesi'nde veliler çocuklarıyla köy yaşam merkezinde eğitim görüyor
YEREL HABERLER Bandırma Doğruca Mahallesi'nde veliler çocuklarıyla ...
Balıkesir'deki okullarda 39 bin öğrenciye yemek verilecek
YEREL HABERLER Balıkesir'deki okullarda 39 bin öğrenciye yemek ...
Burhaniye'de üniversite öğrencileri dezavantajlı çocukların yeteneklerini fark etmesini sağlıyor
YEREL HABERLER Burhaniye'de üniversite öğrencileri dezavantajlı ...
Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneğinin korosundan İvrindi'de engellilere özel konser
YEREL HABERLER Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneğinin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.