Balıkesir'de MHP'ye yeni katılan 500 kişi için tören düzenlendi

BALIKESİR (AA)- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Altıeylül İlçe Teşkilatının düzenlediği törenle partiye yeni katılan 500 üyeye rozetleri takıldı.

Tören Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM)'de gerçekleştirildi. Düzenlenen törene MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, MHP Altıeylül İlçe Başkanı Alper Okçelik, Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan ve çok sayıda partili katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan MHP Altıeylül ilçe Başkanı Alper Okçelik, davalarına gönül vermiş herkese partilerinin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.



Okçelik, "Bu kutlu yürüyüşe katılan her bir vatandaşımız, bizlerin dava arkadaşı olmuş, ülkesine, ülküsüne ve Türk milletine olan inancı ile yorulmadan çalışmalarına başlamıştır. Ben de sizlere dava arkadaşınız olarak sesleniyorum. Bizim saflarımızda, kırgınlık, küskünlük ve yorgunluk yoktur. Her bir ülkücü bizler için değerlidir, omuz omuza yürüyeceğimiz lider ülke vizyonunda yol arkadaşımızdır." dedi.

Daha sonra konuşan MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ise, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakının başarısı için çalışacaklarını kaydetti.



Ekrem Gökay Yüksel şunları ifade etti:



"2023 hepimizin de bildiği üzere tüm Türkiye’nin kaderini etkileyecek, önemli bir yıldır. Türkiye’nin ikinci yüzyılının başlangıcı olup 2023 ve sonrası hedeflerimizin gerçekleştirilmesi Türkiye’nin orta doğudaki jeopolitik konumunun, dünya sahnesindeki güçlü durumunun, ekonomik anlamda tam bağımsız Türkiye’nin temellerinin atılacağı bir dönemdir. Omuzlarımızdaki sevda vatan sevgisi ve hizmet aşkıdır. Biz sırtımızda senelerce taşıdığımız bu yüce amacı hiçbir zaman yük olarak görmedik ve bu uğurda gecemizi gündüzümüze katarak gayret sarf ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılında da yine aynı kararlılık ve heyecanla çalışmaya da devam edecek ve Cumhur İttifakının başarısı için mücadele edip bunu Balıkesir’de başarılarla taçlandıracağız."

Konuşmaların ardından partiye yeni katılan üyelere rozetleri takıldı.





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