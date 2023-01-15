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Balıkesir'de, Ayvalık Vizyonu Çalıştayı sona erdi

AA

Balıkesir'de, Ayvalık Vizyonu Çalıştayı sona erdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Kent Konseyi ve Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) tarafından düzenlenen "Ayvalık Vizyonu Çalıştayı" tamamlandı.

Cunda Uygulama Oteli toplantı salonunda gerçekleştirilen ve 2 gün süren çalıştayda, oturumlarda tartışılan konu ve öneriler doğrultusunda bir sonuç raporu hazırlandı.

Toplam 35 ana başlıktan oluşan sonuç raporu, Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Gökdeniz tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Çalıştayda ortaya çıkan konuları, projeleri içeren bir kitapçık hazırlayacaklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kültür rotaları ile ilgili bir projeyi bu ay içerisinde sonuçlandıracaklarını söyledi

Ayvalık'taki tarihi yapıların korunarak kullanılması yönünde imar planları ihalesinin hazırlandığını kaydeden Ergin, "Koruyarak kullanma ilkesi olması gerekiyor." dedi.

İlçede çok sayıda dalış merkezinin bulunduğunu ve kırmızı mercanların önemli bir destinasyon olduğunu hatırlatan Ergin, gastronomi kenti Ayvalık'ta coğrafi işaret konusunda da lor tatlısına coğrafi işaret alındığını, papalina, kirli hanım peyniri, sepet peyniri, kara diken ve Ayvalık tostu gibi ürünler içinde coğrafi işaret alma girişimlerinin olduğunu dile getirdi.

Çalıştay Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Ayhan Gökdeniz ise şunları kaydetti:

"Seyahat acentaları üzerinden profesyonel rehberler eşliğinde bu sokakları, tarihi öyküsünü, eski Ayvalık evlerini. Tüm Türkiye'ye, dolayısıyla uluslararası turizm arenasına göstermek ve bununla ilgili diğer çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Ayvalık'a bu çerçevede daha çok kültür turisti, daha çok gastronomi turisti, daha çok doğaya ve şehir turizmi dediğimiz turizm çeşidini önceleyen turist gruplarına açmayı planlıyoruz."



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