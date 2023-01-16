Gazeteci Hilmi Şahin Ayvalık'ta toprağa verildi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde hayatını kaybeden usta gazeteci Hilmi Şahin toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi İskele Mevkii Öğretmenler Sitesi’ndeki yazlık evinin ikinci katına bir halat yardımıyla karyola başlığını çekmeye çalışırken dengesini kaybedip yere düşerek sırtından yaralanan Hilmi Şahin (60), kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında olay yerine gelen savcı tarafından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Şahin’in cenazesi bugün Ayvalık’ta Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Ayvalık Kabristanı’nda toprağa verildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve sürekli basın kartı sahibi Hilmi Şahin’in cenaze töreninde ailesi ve akrabalarının yanı sıra CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ve gazeteci arkadaşları hazır bulundu.









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