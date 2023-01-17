Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar vefat etti

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BALIKESİR (AA) - Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar (56) geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde yoğun mide ağrısı nedeniyle Ayvalık Devlet Hastanesi’ne giden Ersan Bahar, yapılan tedavinin ardından evine gönderildi.

Evine dönen Bahar’ın sağlık durumu daha da ağırlaşınca yeniden hastaneye götürüldü.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ersan Bahar, hastanede doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ersan Bahar'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.





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