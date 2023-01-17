Balıkesir'de aranan 151 kişi yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de polis ekipleri son bir haftada yaptıkları asayiş operasyonlarında, aranan 151 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son bir haftada yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 151 kişiyi gözaltına aldı.

Bu kişilerden adli makamlara sevk edilen 81'i tutuklandı.

Yapılan aramalarda 26 ruhsatsız tabanca ve 162 fişek, 14 ruhsatsız tüfek ve 164 kartuş ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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