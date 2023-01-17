Balıkesir'de bir villada özel düzenek ile uyuşturucu madde yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 3 katlı bir villada iklimlendirme ve sera sistemi kurarak skunk bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma bu adrese baskın yaptı.
Alınan bilgiye göre; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, İskele Mahallesinde üç katlı villa içerisinde özel düzenek kurarak skunk bitkisi yetiştirdiği iddiası ile 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin bulunduğu villada yapılan aramada; 10 kilo 800 gram kubar esrar, 112 kök skunk bitkisi, 1 av tüfeği, 50 adet fişek ile iklimlendirme ve sera düzeneği ele geçirildi.
Olaya ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.