Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında 6 tutuklama

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, jandarma ekiplerince son bir haftada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 50 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir haftalık süreçte 50 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden adli makamlara sevk edilen 6'sı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 802 adet sentetik uyuşturucu hap, 102 gram metamfetamin, 60 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 26 tarihi eser, 10 dinamit lokumu, 58 kazı malzemesi, 40 bin 200 adet dolu makaron, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 7 fişek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.