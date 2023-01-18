Sındırgılı ayakkabı ustası mesleğini gençlere öğretmek istiyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki ayakkabı ustası Ahmet Karagöz, zanaatını gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Mesleğe 16 yaşında başlayan Karagöz, 42 yıldır Şerif Paşa Meydanı'nda bulunan dükkanında mesleğini sürdürüyor.

Hayattaki bütün kazanımlarını zanaatına borçlu olduğunu belirten Karagöz AA muhabirine, eskiden Sındırgı'da 22 ayakkabı ustası olduğunu söyledi.

Fabrikasyon ürünlerinin mesleği bitirme noktasına getirdiğini belirten Karagöz, şöyle konuştu:

"Gençler böyle işlere tenezzül etmiyorlar halbuki bu işle uğraşılsa bir aileyi bir evi fevkalade geçindirebilir. Biz bu zanaata çok şey borçluyuz, inşallah sanatımız bitmesin, ölmesin. Gençlerden de meraklı olan varsa biz her zaman onları yetiştirmeye onlara kucak açmaya onlara sanatın en güzel taraflarını öğretmeye hazırız."

Karagöz, mesleki sorumlulukları yerine getirmenin de oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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