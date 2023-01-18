Balıkesir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 5 kişi tutuklandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, örgütlü olarak kablo hırsızlığı yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, son dönemlerde artış gösteren enerji ve nakil hatlarından hırsızlık olaylarıyla ilgili istihbari çalışmalar sonucu Altıeylül, Karesi, Susurluk, Bandırma ve Gönen ilçelerindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda bir tabanca, 500 metre bakır kablo, 4 adet sahte plaka, demir kesme makası, iki demir testeresi ile hırsızlıkta kullanılan maske ve eldivenler ele geçirildi.

Balıkesir'deki 9 kablo hırsızlığı olayının şüphelileri oldukları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıları, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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