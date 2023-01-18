Balıkesir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 5 kişi tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, örgütlü olarak kablo hırsızlığı yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, son dönemlerde artış gösteren enerji ve nakil hatlarından hırsızlık olaylarıyla ilgili istihbari çalışmalar sonucu Altıeylül, Karesi, Susurluk, Bandırma ve Gönen ilçelerindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Bu adreslerde yapılan aramalarda bir tabanca, 500 metre bakır kablo, 4 adet sahte plaka, demir kesme makası, iki demir testeresi ile hırsızlıkta kullanılan maske ve eldivenler ele geçirildi.
Balıkesir'deki 9 kablo hırsızlığı olayının şüphelileri oldukları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıları, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.