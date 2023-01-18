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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karesi Millet Kıraathanesi ders çalışmak için sakin ortam arayanların gözdesi oldu

AA

Karesi Millet Kıraathanesi ders çalışmak için sakin ortam arayanların gözdesi oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi'nde inşa edilen Karesi Millet Kıraathanesi, sakin bir ortamda ders çalışmak, kitap okumak ve sosyal etkinliklerde bulunmak isteyen gençlerden ilgi görüyor.

5 bine yakın kitabın gençlerin hizmetine sunulduğu Karesi Millet Kıraathanesi’ne özellikle üniversite öğrencileri rağbet ediyor. Merkezde ayrıca Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençler tarafından çocuklara zeka oyunları eğitimleri veriliyor.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da sık sık Karesi Millet Kıraathanesi’ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geliyor.

Karesi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gamze Kızılgül, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Millet Kıraathanemiz sabah 09.00, akşam 23.00 arası haftanın 6 günü Karesili vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Her yaştan vatandaşımıza uygun kitap çeşitliliğinin bulunduğu Millet Kıraathanemiz, nezih, sessiz ve sakin bir ortam sağlıyor. Engelli vatandaşlarımızın da gelip rahatlıkla ders çalışıp kitap okuyabileceği bir ortam sağlandı. Ayrıca kıraathanemizde vatandaşlarımıza ücretsiz wi-fi ve çay ikramımız da bulunmaktadır."

Karesi Millet Kıraathanesi’nin müdavimleri arasında Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) hazırlanan hekimler de bulunuyor.

Diş hekimi Esma Çetin, TUS'a Millet Kıraathanesi’nde hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Evime yakın bir yerde kütüphane olmasını çok istiyordum. Daha önceden kent merkezinde Gençlik Merkezine gidiyordum. Daha sonra burayı keşfettim. Benim için çok iyi oldu. Evime 8 dakikalık bir mesafede. İmkanları da çok iyi. Acıktığımızda ya da çay, kahve ihtiyacımız olduğunda kafeteryadan bunları karşılayabiliyoruz. Çalışma ortamı çok iyi, masalar iyi, aldığımız hizmetten mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkürler."

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