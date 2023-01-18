Burhaniye'de üniversite öğrencileri hastanenin bir odasını çocuklar için düzenledi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencileri, "Her şey çocuklarımız için" sloganıyla Burhaniye Devlet Hastanesinin bir odasını eğitici ve eğlenceli bir alana çevirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Takım Çalışması dersi kapsamında Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban öncülüğünde Turizm İşletmeciliği 3. sınıf öğrencilerinden Muhammet Kerem Çevik, Uğur Akpınar, Recep Furkan Danış, Murat Pektaş, Beyza Simay Tuna ve Hatice Ceren Erk, bir proje hazırladı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Prof. Dr. İlban, projede emeği geçen öğrencilere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:



"Bu projemizde çocuklarımızın hastane ortamında güzel vakit geçirmek adına neler yapabileceğimize odaklandık. Bu doğrultuda Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Evren Akgöl ile görüşmeler yaptık ve kendileri bize projemizi hayata geçirebilmemiz adına oda tahsis etti. Bizler de bu odayı çocuklarımızın hastanenin kasvetli ortamından uzaklaşabileceği, oyunlar oynayabileceği ve eğlenebileceği hale çevirdik."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.