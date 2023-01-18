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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletiyor

AA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletiyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen evsel atıkların taşınması operasyonunda kullanılmak üzere 16 çekicinin hizmete alım töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak en temel gayelerinin Balıkesir’i, insanın doğa ile uyum içinde yaşadığı, sürdürülebilir bir şehir haline getirmek olduğunu söyledi.

Bu hedef doğrultusunda bir yandan yatırımlarla şehri güçlendirirken diğer yandan kurumsal kapasitelerini ve hizmet kalitelerini yükselttiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Kendi kendine yeten bir kurum olma gayretiyle araç filomuzun gücüne güç katıyoruz. 2014’ten 2021 yılı sonuna kadar hizmet alımı yoluyla gerçekleştirdiğimiz atık taşıma operasyonlarını 2022’den itibaren araç ve ekipman kiralayarak kendi bünyemizde gerçekleştirmeye başladık. Bu kapsamda 2022 yılı içinde 30 dorse, bir damperli dorse ve iki çekici satın alımı yaptık. Bunun yanı sıra 16 çekiciyi de araç filomuza katarak evsel atıkları taşıma işini tamamen öz kaynaklarımızla yapmaya başlıyoruz. Bu işi öz kaynaklarımızla yapmamız demek aylık 4,5 milyon lira tasarruf demek, kamu yararı demek. Bu işi hizmet alımıyla sürdürmeye devam etseydik Büyükşehir Belediyesi olarak her ay 8 milyon lira harcayacaktık. Kurduğumuz sistemle bu maliyeti 3,5 milyona kadar düşürdük. Filomuza kattığımız araçların toplam maliyeti ise 61 milyon 452 bin lira."

Törene, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediyesi Başkan Vekili Şaban Akkol, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç ve ilgili personel katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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