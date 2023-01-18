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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısına hazır

AA

Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısına hazır

BALIKESİR (AA) - Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısına hazır olduklarını belirterek, "Özellikle ilk devrede kazandığımız ivmeyi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Ligde ikinci yarının ilk haftasını bay geçen Bandırmaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Devre arası kamp döneminin iyi geçtiğini ve ikinci yarıya iyi hazırlandıklarını belirten Bakkal, ilk devrede kazandıkları ivmeyi devam ettirmek isteklerini söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Güzel bir kamp dönemi geçirdik. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bir sorunumuz yok, hazırız. Özellikle ilk devrede kazandığımız ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Gideceğimiz yol belli, özellikle iç sahada oynayacağımız maçların önemini takım halinde çok iyi bilen bir grup var, ona göre hazırlanıyoruz. Hem oyun anlamında hem de hedef anlamında yapılacakları bilen bir takım var. Özellikle içeride oynayacağımız 10 maçı kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü artık hedefe odaklandık, hem takım olarak, hem kulüp olarak hem de camia olarak yolumuz belirlendi artık."

Göreve geldiği gün iyi bir takımla çalışacağını söylediğini hatırlatan Bakkal, "İyi bir takımla çalışıyorum. Yani kazandıkça isteyen, hedefi yakaladıkça coşan bir takım var. Yeni transferlerle güçlendik, iyi transferlerimiz var, onları da Tuzlaspor karşısında kullanacağız. Tabii ilk maç olan Tuzlaspor karşılaşması, bizim için ligin ikinci yarısına iyi başlamak açısından çok önemli. Tabii destek de çok önemli. Şimdiye kadar bireysel olarak çok destek aldık ama tribünlerin dolması bizim için çok ayrı bir avantaj. Taraftar grubumuzu da bu maça bekliyoruz." diye konuştu.

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