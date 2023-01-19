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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de jandarmanın zeytin hırsızlıklarını önleme çalışmaları sürüyor

AA

Balıkesir'de jandarmanın zeytin hırsızlıklarını önleme çalışmaları sürüyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesi ve Erdek ile Bandırma ilçelerinde bu yıl zeytin üreticileri, hırsızlıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerden memnun.

Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç ve Havran ilçelerinde ekim ayında başlayan zeytin hasadı devam ediyor.

Balıkesir Valiliğince alınan tedbirler sonucunda, Jandarma Asayiş, Jandarma Komando ve Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timleri zeytinliklerdeki hırsızlıklar konularına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca hırsızlığın önüne geçmek amacıyla İHA Komutanlığından temin edilen İHA ile uçuşlar gerçekleştiriliyor.

Kırsal mahallelerde yol uygulamaları da yapan ekipler, araçları kontrol ederek denetim yapıyor.

Zeytin ve zeytinyağı işletmelerine giden ekipler, üretime ilişkin denetim çalışmalarına da devam ediyor.

Dört aylık hasat döneminde gerçekleşen 61 hırsızlık konusunda gözaltına alınan 163 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Kent genelinde 248 işletmeyi bin 917 kez denetleyen ekipler, 10 işletmeye cezai işlem uyguladı.

- "Uygulamalardan olumlu sonuçlar alıyoruz"

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda zeytin hasadı döneminde hırsızlıkların üreticileri mağdur ettiğini söyledi.

Hırsızlığı önleme konusunda yapılan çalışmaların sonuç verdiğini vurgulayan Diker, şöyle konuştu:

"Valimiz bu yıl ilçemize gelerek bizlerle 5 saat süren bir toplantı yaptı. Bu sene hırsızlığa yönelik alınan tedbir ve uygulamalardan olumlu sonuçlar alıyoruz. Tüm ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Zeytin üreticisi devleti yanında görünce çalışma isteği çok daha fazla arttı. Bu sayede üreticilerimiz kazançlarına kazanç kattı."

Arıtaş Mahallesi Muhtarı Durmuş Kavlakoğlu da ekiplerin hırsızlıkların önlenmesi için yürüttüğü çalışmalardan memnun olduklarını dile getirdi.

Kavlakoğlu, "Hırsızlıkların yapılmadan önüne geçildi. Bu sene bütün personel on numara çalıştı. Vali beyden bunun her yıl devamını bekliyoruz." dedi.

Avcılar Mahalle Muhtarı İbrahim Köylüceli ise mahallelerinin tek gelir kaynağının zeytincilik olduğunu ifade etti.

Zeytin hırsızlarının yakalanıp tutuklandığını bildiren Köylüceli, "Bu yıl zeytin hırsızlığına karşı çalışmalar çok hassas bir şekilde yönetiliyor. Operasyonlarda yakalanıp tutuklananlar oldu. Cezalarını çekiyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Hırsızlık olmadığı zaman emeğimizin tam karşılığını alabiliyoruz"

Zeytinyağı üreticilerinden Mustafa Erçelik de hırsızlıkla mücadelede valilik, kaymakamlık ve jandarma ile pozitif bir sezon geçirdiklerini anlattı.

Zeytin hırsızlığının üreticiyi çok olumsuz etkilediğine dikkati çeken Erçelik, şunları kaydetti:

"Sekiz ay zeytine bakıyoruz, tam emeklerimizin karşılığını alacağımız zaman zeytin hırsızlığı bizim belimizi büküyordu. Gece gündüz tarlalarda bekliyorduk, bu sene yapılan uygulamalardan sonra şu anda yatağımızda rahat uyuyabildik. Bu sene biz tarlamızı beklemek zorunda kalmadık. Sağ olsun jandarma ekipleri hırsızlara bu sene göz açtırmadı. Bu durumdan çok memnunuz çünkü hırsızlık olmadığı zaman emeğimizin tam karşılığını alabiliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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