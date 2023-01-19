Oyuncu Ersin Ökten, Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 72 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ersin Ökten'in cenazesi toprağa verildi.

Ökten için Saatli Cami'nin bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, kardeşi Hakan Ökten, oğlu Evren Ökten, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosundan arkadaşları, Ayvalık Belediyesi Tiyatrosu oyuncularının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Oyuncunun naaşı, törenin ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Hakan Ökten, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Çok mükemmel bir hayat yaşadı. Kanser tedavisi görmüş ve sağlığına kavuşmuştu ama kalp krizinden hayatını kaybetti." dedi.

Oyuncu Ayşegül Uygurer ise Şan Tiyatrosunun önemli isimlerinden birini yitirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, Ökten'le arkadaştan öte kardeş gibi olduklarını belirtti.

Ayvalık Belediyesi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak da Ersin Ökten'in, Şan Tiyatrosunun ardından Dormen Tiyatrosunda Haldun Dormen'le uzun yıllar çalıştığını, İstanbul'da birçok büyük projede yer aldığını söyledi.

Ökten'in yaklaşık iki yıldır Ayvalık'ta yaşadığını aktaran Cılak, "Kendisiyle sıklıkla irtibat halindeydik. Çok üzgünüz. Hayatını kaybetmesinden bir gün önce kendi sosyal medya hesabından yayınladığı 'Hastaneden çıktım, sağlıklıyım' şeklindeki mesajın ardından bir gün sonra da vefat haberi hepimizi üzdü. Bütün tiyatro camiasının başı sağ olsun." diye konuştu.

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