Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İİl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar sonucunda 3 şüphelinin uyuşturucu bulundurduğu ve ticaretini yaptığı belirlendi.
Zanlıların, Burhaniye ve Gömeç ilçelerindeki adreslerinde yapılan aramalarda 210 gram kubar esrar, 2 sentetik uyuşturucu hap ve 1 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.