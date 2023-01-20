Balıkesir'de tedavisi tamamlanan alaca baykuş doğaya salındı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bitkin halde bulunan alaca baykuş, Kaz Dağları Milli Parklar Şefliği'nde bakım ve tedavisi yapılarak doğal ortamına bırakıldı.

Vatandaşlar tarafından ilçenin kırsal kesiminde hareketi kısıtlı halde bulunan alaca baykuş, Kaz Dağları Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

Kaz Dağları Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimi tarafından koruma altına alınan kuş, tedavisi, bakım ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

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