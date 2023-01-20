Balıkesir'de "Okulum Afete Hazır" projesi kapsamında tatbikat gerçekleştirildi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik "Okulum Afete Hazır" projesi kapsamında Balıkesir İtfaiyesi ile arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği depremde enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışması gerçekleştiren öğrencilere, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Balıkesir İtfaiyesi Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği’ne ait "Ateş" isimli köpek de eşlik etti.

Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Koordinatör Müdür Yardımcısı Hakan Kars, yaptığı açıklamada, okullarda afet farkındalığının artırılması, afet kültürü oluşturularak buna özgün davranış modeli geliştirilmesini amaçlayan bu projeye katıldıklarını bildirdi.

Kars, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kendilerine destek olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz önce teorik eğitimle afet öncesi, afet anı ve afet sonrası yapması gerekenleri sonrasında enkaz alanında uygulamalı arama kurtarmanın nasıl yapıldığını öğrendiler. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz son olarak bir enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

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