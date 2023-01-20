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Manyas'ta öğrenciler karnelerini aldı

AA

Manyas'ta öğrenciler karnelerini aldı

BALIKESİR (AA) - Manyas Kaymakamı Koray Çelik, yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle öğrencilere karne dağıttı.

Kaymakam Koray Çelik, kırsal Kızıksa Mahallesi'ndeki ilkokul ve ortaokulda, daha sonra ise ilçe merkezindeki Atatürk ve İmam Hatip Ortaokulundaki karne dağıtım törenlerine katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Çelik, sonrasında karnelerini verdi.

Ara tatilde dinlenmeleri ve bol bol kitap okumaları önerisinde bulunan Çelik'e İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yusuf Yalçın ve okul müdürleri eşlik etti.

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