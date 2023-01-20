Manyas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifinde Barçın başkanlığa yeniden seçildi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Esnaf Kredi ve Kefalet Kredi Kooperatifinin olağan genel kurulu yapıldı.

Manyas Belediye Atatürk Kültür Merkezi'ndeki olağan genel kurulun divan başkanlığını Balıkesir Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Erol Ayvaz yaptı.



Kooperatif Başkanı Yıldız Barçın, genel kurulda yaptığı konuşmada, 2021-2022 yıllarında 30 ortağın kooperatiften ayrıldığını, bunun yanında 105 yeni ortağın üye olduğunu söyledi.



Plasmanlarının 83 milyon lira olduğunu, 2021'de 17 milyon 730 bin lira, geçen sene ise 55 milyon 500 bin lira kredi kullandırıldığını, şu anda takip oranlarının yüzde 8 olduğunu açıklayan Barçın, şunları kaydetti:



"1967 yılında kurulan kooperatifimiz 53'üncü olağan kongresini yapıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle esnafımız diğer birçok sektörde olduğu gibi çok zor günler geçirdi. Sattığı malın parasını almakta zorlandı. Kooperatifimiz şu anda ikinci derecede kooperatifler listesindedir. Bizim isteğimiz yaklaşık 20 yıl önce kapanan Halk Bankası şubemizin ilçemizde tekrar açılmasıdır. Bizler halen Bandırma Halk Bankasının 17 Eylül Şubesi ile işlemlerimizi yürütüyoruz. Bu da esnafımız için zaman kaybı ve mali külfete yol açmaktadır."



Seçimler sonrası Yıldız Barçın başkanlığında Semih Keleş ve Kerem Soydan yeni yönetim kurulunu oluşturdu.



Genel kurula, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Koman, çevre ilçelerin kooperatif başkanları ile STK temsilcileri ve çok sayıda esnaf katıldı.

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