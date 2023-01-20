Bandırmaspor'da hedef, sahasındaki 10 maçı da kazanmak

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BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, sezonun kalanında ev sahibi oldukları tüm maçları kazanmak istediklerini söyledi.

Göçmez, düzenlediği basın toplantısında, devre arasında Antalya'da 12 günlük kamp yaptıklarını ve 3 hazırlık maçında yenilgi almadıklarını aktardı.

Sakat oyuncularının iyileşip takımla antrenmanlara başladığını belirten Göçmez, "Hedefimiz evimizde oynayacağımız 10 maçın hepsini kazanmak ve 10'da 10 yapmak. Bir fikstürümüz var, 19 Mart'a kadar kendi evimizde pazar günü maç oynamıyoruz. Statta ışıklandırmaya ihtiyacımız var, gece maçı oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Birçok futbolcunun Bandırmaspor'a gelmek istediğini vurgulayan Onur Göçmez, finansal yapılarının düzgün olması ve hedefleri bulunmasının bunda etkili olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bandırma'da imkanı olan şirket sahiplerinden, biletini alan, kombinesi olan ve maça gitme garantisini bir şekilde ifade eden çalışanlarına birkaç saatlik izin vermelerini rica ediyorum. İçerideki baskıya çok ihtiyacımız var. Hepimizin kenetlenmesi gerekiyor. Bandırma tarihinde bir rekora imza atıyoruz. Şu an 1500 kombine satışımız oldu. Kombine 105 lira ve çok avantajlı."







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