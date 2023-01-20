Hayrettin Karaca vefatının 3'üncü yılında doğum yeri Bandırma'da anıldı

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BALIKESİR (AA) - Türkiye'nin "Toprak Dede"si olarak tanınan, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca için doğduğu Balıkesir'in Bandırma ilçesinde anma programı düzenlendi.

Karaca'nın vefatının 3. yılı nedeniyle Santral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

TEMA Vakfı Bandırma İlçe Sorumlu Yardımcısı Dr. Cem Aldağ, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hayrettin Karaca'nın bu topraklarda doğup büyümüş bir orman kahramanı olduğunu söyledi.

Aldağ, Karaca'nın sözlerinin yollarını aydınlatmaya devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İklim krizini iyiden iyiye hissettiğimiz, doğanın ayrılmaz bir parçası olduğumuzu tekrar ve tekrar hatırladığımız, son 50 yılın en kurak kışını yaşadığımız bugünlerde doğa bilincinin ne kadar önemli olduğunu tecrübe ederek ve susuzluk tehlikesi yaşatarak öğreniyoruz. Kurucumuz, onursal başkanımız, hemşehrimiz Sayın Hayrettin Karaca'nın adının doğduğu şehirde yaşatılması için bir parka adının verilmesinin önemli olduğunu düşünüyor ve bu talebimizi bir kez daha yeniliyoruz."

Konuşmanın ardından "Yıllar Geçse De" isimli Hayrettin Karaca belgeseli izlendi.

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