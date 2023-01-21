BANSİAD kuruluşunun 30. yıl dönümünü kutladı

BALIKESİR (AA) - Bandırma Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (BANSİAD) kuruluşunun 30. yıl dönümü ilçedeki bir otelde düzenlenen etkinlikle kutlandı.



Gecenin açılış konuşmasını yapan BANSİAD Başkanı Funda Dedeoğlu, derneğin 30 yıl önce Bandırma iş dünyasının dinamiklerini oluşturan ve sosyal sorumluluk sahibi iş insanları tarafından kurulduğunu söyledi.



Kurucu başkanlar ve üyelerin, önceki dönem yönetim kurulu başkanları ve üyelerinin Bandırma ve Güney Marmara'ya sağladıkları değerli katkıları, tamamen gönüllülük esasına dayanan çalışmaları ve başarılanıyla BANSİAD'ın bugünlere geldiğini belirterek onlara teşekkür eden Dedeoğlu, şöyle konuştu:



"Bandırma bölgenin önde gelen sanayi kentlerinden biridir. Bu durum Bandırma'nın Marmara Bölgesi'nde yükleme boşaltma kapasitesi açısından önemli bir limana sahip olması, sahaya demir yolu ve kara yolu ile kolayca ulaşılması ve ülkemizin en büyük kenti olan İstanbul'un Marmara ve Ege bölgeleri ile bağlantısını sağlayan önemli bir konumda bulunması özellikleri etkili olmuştur. Sanayileşmenin yoğunluk kazandığı Bandırma'nın nüfusu şu anda yaklaşık 160 bine kadar çıkmış ve Türkiye'nin pek çok yerinden ilçeye göçleri de beraberinde getirmiştir. Sanayi tesisleri ilçe merkezinde yoğunlaşmıştır. Köylerde ise tarım, ekonomik yaşamın temelini oluşturmaktadır. Sanayinin hızlı gelişmesi ile bölgenin çok fazla göç alması ve BANSİAD'ın öncülüğü ile kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin hızla büyümesi öğrencilerin rağbet göstermesi önümüzdeki yıllarda nüfusun daha da artmasını sağlayacaktır. 20 yıl içinde nüfusun yaklaşık 500 bin olması öngörülmektedir."

TÜRKONFED ve BANSİAD ile ilgili görsel sunumların yapıldığı programda, BANSİAD’ın eski başkanları ve kurucu üyelerine anı armağanları verildi.



Etkinliğe, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Tolga Tosun, TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, TÜSİAD 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, GÜNMARSİFED Başkanı Abdullah Bekki, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Âdem Yılmaz, Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Can Ata Tan, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat ve diğer konuklar katıldı.



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