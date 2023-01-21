Balıkesir'deki istişare toplantısında geleneksel atlı spor dalları konuşuldu

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BALIKESİR (AA) - Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunun "1. Balıkesir İl İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Federasyon Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, çok büyük bir misyonu ve davayı taşıdıklarını söyledi.

Geleneği geleceğe taşıma adına köprü vazifesi gördüklerini belirten Bekiroğlu, "İnşallah bu toplantımız hayırlara vesile olur. Burada yapacağımız istişareler, ortaya koyacağımız vizyon Balıkesir’in özellikle geleneksel sporlar merkezi olma yolunda atılmış bir adım olarak karşımızda duracaktır.” dedi.

Bekiroğlu, gayretlerinden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a teşekkür etti.

Federasyonun Başkan Vekili de olan Ekrem Yavaş ise geleneksel sporları gün yüzüne çıkarmak, federasyon bünyesinde müsabaka kurulları belirlemek, elde ettikleri başarıları Türkiye ve dünyaya göstermek istediklerini anlattı.

Yavaş, ayrıca Balıkesir’de Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği gibi atlı spor müsabakaları düzenleyen bir birlik kurmak ve merkez kazandırmak istediklerini ifade etti.

Geleneksel Atlı Sporlar Balıkesir İl Temsilcisi Ziya Çakır da güç birliği oluşturmak adına toplandıklarını dile getirerek, katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Toplantıya, Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, Bilgi İşlem Daire Başkanı İlker Şahin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Korkmaz, il genelindeki geleneksel spor dalları kulüp temsilcileri ile sporcular katıldı.



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