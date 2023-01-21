Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Alpaslan Şen, Mehmet Şengül, Yusuf Susuz
Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Mulumba (Dk. 68 Oğuz Kaan Güçtekin), Kerim Avcı, Atabey Çiçek (Dk 68 Manos), Koutroumpis, Caner Cavlun, Soukou (Dk. 79 Terzic), Levent Ayçiçek (Dk. 46 Sedat Şahintürk), Alper Koldaş (Dk. 86 Berkan Mahmut Keskin), Mehmet Özcan
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Rotman, Mata (Dk. 67 Bilal Başacıkoğlu), Yahaya, Adeniyi (Dk. 80 Kone), Ogün Bayrak, Mehmet Coşkun, Erol Can Akdağ (Dk. 80 Ozan Papaker), Sadi Karaduman (Dk. 80 Gökhan Akkan), Wanga
Gol: Dk. 2 Mata (Tuzlaspor), Dk. 13 Fatih Kurucuk, Dk. 69 Sedat Şahintürk, Dk. 72 ve 90 Manos (Beyçimento Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+5 İsmail Konuk, Dk. 45+8 Wanga, Dk. 55 Ogün Bayrak, Dk. 75 Sadi Karaduman (Tuzlaspor), Dk. 64 Alpay Koldaş, Dk. 66 Mulumba (Bandırmaspor)
BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, evinde Tuzlaspor'u 4-1 mağlup etti.