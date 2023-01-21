Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor maçının ardından

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BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında evinde Tuzlaspor'u 4-1 yenen Beyçimento Bandırmaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Ligin ikinci yarısına iyi başladığımız için çok mutluyuz. Devam etmek istiyoruz". dedi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, maçın zor geçeceğinin bilincinde olduklarını söyledi. İlk yarıyı 1-1 bitirmelerine rağmen iyi oynadıklarını belirten Bakkal, şöyle konuştu:

"Lig ritmini kazanmamız için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Maçta oyunun üstünlüğü hep bizdeydi. Giren oyuncularımız bize inanılmaz katkı sağladılar. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, büyük katkıları oldu. 4-1 kazandık ama herhalde 7-8 olacak bir maçtı. Maçtan sonra taraftarlarımızla bütünleştik. Ligin ikinci yarısına iyi başladığımız için çok mutluyuz. Devam etmek istiyoruz, böyle bir takımla çalıştığım için mutluyum. İnşallah haftaya ayrı bir senaryoyla karşınızda oluruz. "





- Tuzlaspor cephesi

Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati de oyuna iyi başladıklarını ve golü de erken bulduklarını anlattı. Golü buldukları alanı daha çok kullanmaları gerektiğini fakat başaramadıklarını anlatan Bizati, şunları kaydetti:

"Güçlü olduğumuz alanları kullanmamız gerekiyordu. Daha sonra oyun dengelendi, iki takımın da ofansif, defansif hataları vardı. Bizim ikinci yarı yaptığımız hatalar bize pahalıya mal oldu. Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremeyince buradan 4-1'lik sonuçla ayrılmak zorunda kaldık. Önümüze bakıp bir an önce defansif açıklarımızı kapatmamız gerekiyor."

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