Sındırgılılar, İsveç’te Kur’an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınamak için sabah namazında buluştu

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BALIKESİR AA – Türkiye genelinde olduğu gibi Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde vatandaşlar İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan Rasmus Paludan'ın çirkin eylemine karşı sabah namazında Kur’an-ı Kerim okuyarak, dualarla tepki gösterdi.

Şerif Paşa camisinde sabah namazında buluşan vatandaşlar Kur’an tilavetini dinledi. Kılınan sabah namazının ardından ilçedeki farklı imam hatipler tarafından bir kez daha Kur’an tilaveti gerçekleşti. Sonrasında ise ilçe müftüsü Sami Türkel tarafından yapılan dua ile eller semaya açıldı.

Müftü Sami Türkel, "Bizim tarafımız belli. Her zaman Rabbimizin kitabı ile bir olma beraber olma. Bu anlamda bu toplanma yapılan çirkin saldırıya müthiş bir cevap oldu. Katılan bütün cemaatimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. " dedi.

İsveç'in bu çirkin saldırıya göz yummasının kabul edilebilir bir hadise olmadığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise şunları kaydetti:



"İsveç’te yaşanan ve özellikle buna devletin de müsaade etmiş olması, kınamayı en üst derecede hak eden bir olay. Devletler özellikle bugün bu tür, fitne, fesat, insanları birbirine düşürebilecek, dinler arasında özellikle böyle birbirine saygısızlığı içeren şeylere asla fırsat vermemeli. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan bu saldırıyı, hakareti asla kabul etmiyoruz, İsveç’i, hükümetini ve yapanları sonuna kadar kınıyoruz."









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