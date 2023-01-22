"Bandırma Yöresinin Gastronomik Mirası ve Marka Kent Yolculuğu" panelinin ikincisi yapıldı

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BALIKESİR (AA) - Geçmişin Mutfağından Gelecekteki Sofralara Bandırma Yöresinin Gastronomik Mirası ve Marka Kent Yolculuğu panelinin ikincisi Santral Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Panelde Bandırma yöresinde asırlardır yaşayan etnik unsurların bölgeye bıraktığı mutfak kültürü anlatıldı. Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, yaptığı açıklamada, Bandırma göçlerin merkezi muhacir, Tatar, Pomak, Girit, Çerkez, Boşnak, Gürcü ve diğerlerinin mutfak kültürünün bölgemizde hala yaşamakta olduğunu söyledi.



Polat, "Doç. Dr. Melahat Saçılık hocamız yaptığı araştırmalar neticesinde Bandırma’da oluşmuş yemekleri bizlere tanıttı. Doç. Dr. Aybeniz Akdeniz Ar hocamız da gastronomik mirasın hikayesinin önemi ve şehrimizin turizm ve tanıtım açısından gelişmesi için bu mirasın aktarılmasının önemini vurguladı. Hepimiz hem fikiriz bir çok kültüre ev sahipliği yapan Bandırmamızın günyüzüne çıkartılmayı bekleyen bir gastronomik mirası var. Bu konuda kitaplar basılmalı ve festivaller gerçekleştirilmelidir. Yeni turizm değerleri bu kültürleri tanımak üzerinedir. Bandırma Kent Konseyi olarak yaptığımız bu çalışmaları şehrin önemli dinamikleri ile paylaşmaktayız. Şehrimizin kültürünün tanıtılması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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