Karesi Belediyesi kendi çiçeklerini üretecek

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BALIKESİR (AA) - Karesi Belediyesi kent genelinde ihtiyaç duyduğu fidan, çiçek ve süs bitkilerini kendi bünyesindeki fidanlıkta yetiştirmeye başladı.



Karesi Belediyesi, fidanlığında yetiştirdiği çiçeklerle Karesi’nin dört bir yanını renklendiriyor. Karesi Belediyesi’nin Sefaköy Mahallesi’ndeki tesislerinde kurulan serada üretilen çiçek ve fidanlar bahar ve yaz aylarında toprak ile buluşacak.

Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış dönemiyle beraber bitkilerin uyku dönemine geçmesinin ardından budama ve bakım yaptıkları bitkilerden topladıkları binlerce çelik hazırlanan özel alanda üretime hazır hale getiriliyor.



Belediye gelecek bahar aylarında ilçeye güzel görünüm kazandırmak amacıyla kendi bitkisini üretmek için "çelik" ve "tohum" yöntemiyle üretim çalışması yaptı. Sera alanında gül, zakkum, pitos, lavanta, şimşir, taflan, kül çalısı, formium, dağ muşmulası, sarmaşık, servi, leylandi, mazı gibi türlerin üretimi yapılıyor. Fidanlıkta gelişim sürecini tamamlayan bitkiler Karesi Belediyesine ait park ve yeşil alanlara dikiliyor.

Karesi Belediyesi kendi üretim tesisi ile belediye bütçesine de katkı sağlıyor.

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