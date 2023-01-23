BANÜ "Genç Ofisi" birçok etkinlikte gençlere destek verecek

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BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Kompleksi'nde yapımı tamamlanan "Genç Ofis" kulüp ve akademi çalışmaları, gönüllülük faaliyetleriyle üniversiteli gençlere hizmet verecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokolle BANÜ'de açılan "Genç Ofis" gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasına ve gençlerin sosyalleşmesine katkı sunacak.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp'in incelemelerde bulunduğu "Genç Ofis"te, Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarıyla yükseköğretim kurumları arasındaki iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özalp, üniversitedeki öğrencilerin eğitsel, sanatsal, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük faaliyetlerinin zenginleştirilmesini amaçladıklarını belirtti.

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