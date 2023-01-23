Bandırma'da jandarma operasyonunda kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaçak sigara ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün kaçakçılığı ile uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bandırma'da kaçak sigara ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen iki şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada bin 70 paket kaçak sigara, 15 adet sentetik uyuşturucu hap ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.



Olaya karışan iki şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.