Bandırma'da jandarma operasyonunda kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaçak sigara ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün kaçakçılığı ile uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bandırma'da kaçak sigara ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen iki şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada bin 70 paket kaçak sigara, 15 adet sentetik uyuşturucu hap ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olaya karışan iki şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.